Sivas’ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. 2 bin rakımlı Merakum Tepesi’nden görüntülen sis denizi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı.

Sivas’ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.

Mersin'de, Hayvan Sevgisi ve Bilinci Çocukluktan Aşılanıyor

Mersin'de, Hayvan Sevgisi ve Bilinci Çocukluktan Aşılanıyor

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