Kocaeli’de oluşan sis denizi ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.

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Sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle kent merkezinde yoğun şekilde etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikteki sürücüler hızlarını azaltarak dikkatli bir şekilde ilerledi. Kocaeli’yi boydan boya kaplayan sis bulutu, kenti kuş bakışı izleme fırsatı sunan dron çekimlerinde adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis tabakası, seyrine doyulmaz görüntüler ortaya koydu.

Kaynak: iha