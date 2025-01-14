Afyonkarahisar’da sis bulutu altındaki tarihi Karahisar Kalesi seyri doyumsuz görüntü oluşturdu.

Kentte sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sisle kaplı Karahisar Kalesi güzel manzaralar oluşturdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dronla kayıt altına alınan görüntüler şehrin tarihi atmosferini ve doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aydın Baş Hang Drum enstrümanı eşliğindeki görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.