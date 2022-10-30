Kocaeli’de etkili olan sis kentin bazı noktalarını görünmez hale getirirken, ortaya çıkan doyumsuz manzara ise havadan görüntülendi.

Kocaeli’de etkili olan sis kentin bazı noktalarını görünmez hale getirirken, ortaya çıkan doyumsuz manzara ise havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Güneş ile bütünleşen sis bulutları, İzmit’te bazı noktaları görünmez hale getirdi. Hayran bırakan manzara, dron ile havadan da görüntülendi.