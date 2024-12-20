Afyonkarahisar’da yoğun sis Karahisar Kalesi’nde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Gün ortasına kadar devam eden yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ekipler sürücüleri yol ve kavşaklarda ikaz ederek güvenliği sağladı. Sis örtüsü kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Sisle çevrilen 226 metre yüksekliğindeki tarihi Karahisar Kalesi’ni görüntülemek isteyen vatandaşlar erken saatlerde kentin yüksek kesimlerine çıktı. Kalenin sis altındaki güzelliği Fotoğraf Eğitmeni Emrullah Akgün ve gazeteci Mevlüt Tınas’ın objektiflerine yansıdı.