Günlerdir etkili olan sis, Adalar’ı da esir aldı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle vapur seferlerine bir süre ara verildi.

Günlerdir etkili olan sis, Adalar’ı da esir aldı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle vapur seferlerine bir süre ara verildi.

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, Adalar genelinde de etkisini sürdürüyor. Adalar’da sis nedeniyle, Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Yolcu taşıyan motorlar da seferlerini iptal etti. Zor şartlar altında Kınalıada’ya kadar gelen Şehir Hatlarına ait yolcu vapuru da bir anons yaparak seferine devam edemeyeceğini, sisin açılmasından sonra devam edebileceğini, isteyen yolcuların vapurda kalabileceğini belirten bir anons yaptı.