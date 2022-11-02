Bahse konu plastik kapının kendi evinden alındığını söyleyen E.A., kapısını alarak S.G.’den şikayetçi oldu.

Olay İspat Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahta Cami Sokak üzerinde sırtına 2.5 metreye 1 metre ebatlarına plastik bir kapı alarak yürüyen çocuğu gören polis, durumdan şüphelenerek şahsı durdurdu. S.G. ismindeki çocukla konuşan ekiplerin yanına o sırada kapının sahibi geldi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir çocuk, sokak ortasında sırtlandığı kapıyla polise yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan çocuk cezaevine gönderildi.

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