Durumu ağır olan genç gece saatlerinde GATA’ya sevk edildi.

Dün, akşam saatlerinde Sarıtepe Mezarlığı civarında kız arkadaşıyla gezen 22 yaşındaki C.K. isimli genç, silahla sırtından vuruldu. Sungurlu Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yolda yürürken sırtından silahla vurularak ağır yaralanan genç, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA)’ya sevk edildi.

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