Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşu olan ATSO Vakfı Antalya Kültür Sanat Yayınları, dünyanın en popüler kültür rotalarından Likya Yolu’nu konu alan "Sırt Çantalı Atlas Likya Yolu’nda" kitabını yayınladı. Yazar Hatice Özgiden Çetin’in kaleme aldığı kitap Başak Taşkıran’ın resimleriyle okuyucusuyla buluştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşu olan ATSO Vakfı Antalya Kültür Sanat Yayınları, dünyanın en popüler kültür rotalarından Likya Yolu’nu konu alan "Sırt Çantalı Atlas Likya Yolu’nda" kitabını yayınladı. Yazar Hatice Özgiden Çetin’in kaleme aldığı kitap Başak Taşkıran’ın resimleriyle okuyucusuyla buluştu.

Kültür Rotaları Derneği’nin içerik desteği sağladığı kitapta, Atlas isimli bir çocuğun ailesiyle Likya Yolu’ndaki maceraları yer alıyor. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de hayli ilgi çekici olan kitap; Fethiye’den Antalya’ya kadar yaklaşık 600 kilometrelik uzunluğa sahip ülkemizin en çok ilgi çeken kültür rotasını anlatıyor. Kitabın küçük kahramanı Atlas, Likya Yolu boyunca Andriake, Ksantos, Letoon, Myra, Phaselis, Simena gibi antik şehirleri keşfederken, Zeniketes gibi ünlü korsanlar ve mitolojik kahramanlarla tanışıyor.

ATSO Vakfı Başkanı Davut Çetin, “ATSO Vakfı olarak kentimizi ve kültürümüzü konu alan yeni bir kitabı daha kent belleğine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl binlerce kişi tarafından yürünen Likya Yolu, kültürel ve doğal mirasımızı kucaklaştıran bir güzergâh. Tarihin ve coğrafyanın içinde, kültürün, mimarinin, bitki örtüsünün efsanelerle yaşadığı unutulmaz bir deneyim sunan Likya Yolu, hiç kuşkusuz gözümüz gibi bakmamız gereken, gelecek nesillere aktaracağımız en önemli değerlerimizden biri. Bu değerleri korumanın en etkin yollarından biri de çocuklarımızı onlarla tanıştırmak, sevdirmek ve korumayı öğretmek. Anne-babaları, kardeşleriyle bu yolu yürüyen çocuklar çok büyük çoğunlukla yabancı yürüyüşçülerin çocukları, bizim çocuklarımız parmakla sayılacak kadar az. Oysa bu yolun esas sahibi, koruyucusu, kollayıcısı onlar olacak ve bu bilinci kendi çocuklarına aktaracaklar. Bu kitabın çocukları Likya Yolu’nu yürümeye heveslendirmesini, yetişkinleri çocuklarıyla yürümeye cesaretlendirmesini, Likya Yolu’nun ve bütün kültür rotalarının sonsuza dek yaşamasını diliyoruz” dedi.

"Sırt Çantalı Atlas Likya Yolu’nda" kitabı Antalya Kültür Sanat kitaplığından ya da internet üzerinden AKS Dükkân’dan satın alınabiliyor.