Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, Şırnak, ilçe ve köylerinden hayvan yemi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki yetiştiricilere, Şırnak, ilçe ve köylerinden hayvan yemi gönderildi.

Şırnak Valiliği koordinasyonunda deprem bölgelerine destek ve yardımlar sürüyor. Şırnaklı çiftçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen köylerdeki büyük ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlamak üzere başlatılan yardım kampanyasına büyük ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle valilik öncülüğünde il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri koordinesinde, deprem bölgelerindeki üreticilere gönderilmek üzere başlatılan çalışmalara Şırnak’taki üreticiler destek verdi.

Çiftçilerin bağışladığı yemler, deprem bölgesine gönderildi. Bağışlar yem, saman, arpa, kedi ve köpek yemlerinden oluşan toplam 42 ton yem afet bölgesine sevk edildi. Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, “11 milyona yakın küçük ve büyükbaş bulunmakta. Bu hayvanların yem ihtiyacından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımız emri ile Şırnak Valiliği ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün personelleri köylerimizin muhtarları ile tek tek dolaşarak besicilerimize ulaşarak bu kampanyaya destek olmaları için çağrıda bulunduk” dedi.