Şırnak’ın İdil ilçesinde otomobilin atık su kanalına düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Çığır mevkiinde Suriyeli ailenin içerisinde bulunduğu Mahmut İsmail yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, atık su kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Ölenlerin cenazelerinin Şırnak’ın Silopi ilçesinde defnedilecekleri öğrenildi.
Kaynak: iha