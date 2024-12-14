Şırnak’ta Tarım ve Orman Müdürlüğünce zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda kontrol görevlilerinin rutin denetimlerine ilave olarak, Bakanlık talimatıyla zincir market denetimlerine başladı. Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen denetimlerde, piyasada bulunan ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalar başlığı altındaki ürünlerin takibi yapıldı. Denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve depolama koşulları, hijyen şartları, izlenebilirlik ve hayvan girişini engelleyen tedbirlerin yanı sıra haşere ve kemirgen mücadelesine ilişkin kayıtlar da titizlikle kontrol edildi.