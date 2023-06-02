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Şırnak’ta yılın son kardelenleri çiçek açtı
ŞIRNAK’IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE DAĞLARDA KAR ERİYİNCE YILIN SON KARDELENLERİ ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI. RENK RENK ÇİÇEKLER KARTPOSTALLIK GÖRÜNLER OLUŞTURDU.
02.06.2023 - 09:15
Yayınlanma
02.06.2023 - 09:20
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