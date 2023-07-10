Şırnak’ta yaylaya çıkan vatandaşlar, kış ayların hazırlık için ot biçme mesaisine başladı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber vatandaşlar yıllar sonra ilk defa mera alanları ekip biçmeye çalışıyor. Ot ve samanları traktörlerle biçerek toplayan vatandaşlar, kış hazırlıklarına erken başladı. Yüksek rakımlı yaylada günlerdir çalışan yöre halkı, yaz sıcaklarına aldırış etmeden gün ortasında hazırlıklarını sürdürüyor. Bir ay boyunca sürecek olan ot toplama mesaisi torbalara konulduktan sonra yayladan indirilecek.