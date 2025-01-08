Şırnak Merkez ve Silopi ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alındı.

Şırnak merkez ve Silopi ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı puhu kuşları bulundu. Puhu kuşları Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Teslim alınan hayvanlar, ilk tedavisi yapıldıktan sonra detaylı tedavi için Şırnak DKMP Şube Müdürlüğü Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezine alındı.

Puhu kuşlarının tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı kaydedildi.