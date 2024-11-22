Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan iki kuş türü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kent merkezinde yaralı bulunan güvercin (Columba livia) ve Cizre ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş (Tyto alba), tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kuşlar, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.