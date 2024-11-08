Şırnak’ın Silopi ilçesinde, duyarlı vatandaşlar tarafından arazide yaralı bulunan puhu baykuş ve kara şahin kuşları tedavi altına alındı.

Silopi ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından arazide yaralı ve bitkin halde buldukları puhu baykuşu ve kara şahini alarak, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi. DKMP Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında teslim alınan 2 kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Puhu baykuş ve kara şahinin, tedavilerinin ardından yeniden doğal ortamlarına salınacağı belirtildi.