Şırnak’ın Cizre ilçesinde rahim duvarında kalınlaşma şikayeti olan 45 yaşındaki hasta, V-NOTES Histerektomi yöntemi ile ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlhan Bayar tarafından V-NOTES Histerektomi olarak adlandırılan doğal açıklık cerrahisi yöntemi ile sadece vajinal yoldan girilerek kesisiz ve izsiz olarak başarılı bir şekilde ameliyat yaptı.

Bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası günlük yaşama çok çabuk dönebildiğini belirten Dr. Bayar, V-NOTESs yöntemi ile rahim alma (histerektomi) ameliyatı, son yıllarda tüm dünyada oldukça popüler bir yöntem olduğunu söyledi. Dr. Bayar, "V-NOTES yöntemi doğal açıklık olan doğum kanalından kamera yardımıyla kurulan set up sayesinde vajinal yoldan yapılabilen aynı zamanda izsiz cerrahi olarak da bilinen bir yöntemdir. Kapalı ameliyatlar ile vajinal ameliyatların birleştirildiği modern bir yöntemdir" dedi.

Bu yöntem sayesinde hastalarının ameliyat sonrasında daha az ağrı duymakta ve kısa sürede taburcu olup günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede dönebilmekte olduklarını söyleyen Bayar, "Karın bölgesinde hiçbir iz ve kesi olmadan yapılan bu ameliyat yönteminde daha az enfeksiyon, daha az kanama riski olmakla birlikte hastalarımızın memnuniyetleri çok daha yüksektir. V-NOTES yöntemi ile dış gebelik, tüp bağlama, kist ve rahim alma ameliyatları yapılabilmektedir. Biz de rahim sarkması ve rahim duvarı kalınlığı şikayetleri olan 45 yaşındaki Fecra Butnar isimli hastamıza V-NOTES tekniği ile rahim, tüp ve yumurtalık alma ameliyatını ilimizde ve hastanemizde ilk kez gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlem ile hastanemize bu ve benzeri şikayetler ile başvuran hastalarımızın artık bir üst basamak hastanelere gitmelerine gerek kalmayacağı için ayrıca mutluluk duymaktayız" diye konuştu.

Geçirdiği operasyondan çok memnun olduğunu ve rahat bir yöntem olduğunu dile getiren Fecra Butnar, "Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe gibi birçok yere gittim ancak bu hastalığıma çare bulamadım. Cizre’ye iyi bir doktorun geldiğini duyunca bende gelip muayene oldum ve ameliyat olmam gerektiği söylendi ve bende tamam dedim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlhan Bayar’ın yapmış olduğu başarılı ameliyatın ardından eski sağlığıma kavuştum. Bu ameliyat korktuğumuz gibi değil çok rahat bir yöntemmiş, Allah razı olsun hepsinden. Çok memnununum, çok rahatım şuanda. Ameliyat öncesi ve sonrası hiçbir sorun yaşamadım" dedi.