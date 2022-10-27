Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve bağlı ilçelerinde uygulanan 2022 yılı uzman eller projesi tamamlandı. Proje çerçevesinde 20 yatırımcıya 2 milyon TL hibe ödemesi yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve bağlı ilçelerinde uygulanan 2022 yılı uzman eller projesi tamamlandı. Proje çerçevesinde 20 yatırımcıya 2 milyon TL hibe ödemesi yapıldı.

Şırnak’ta Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi dahilinde yapılan proje başvurularından İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkezi Değerlendirme Komisyonunca uygun görülen hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazananlara ait nihai liste Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğüne bildirildi..

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, ”Şırnak’ta yapılan başvurularda 30 proje kabul edilmiş, 23 yatırımcı ile sözleşme imzalanmış olup 20 yatırımcı projesini tamamlayarak ilgili birimlere teslim etti. Bu projeler çerçevesinde 7 adet küçükbaş projesinde 211 baş koyun 104 baş keçi olmak üzere toplamda 315 küçükbaş, 8 adet büyükbaş projesinde 22 baş süt sığırı 20 baş besi sığırı olmak üzere toplamda 42 büyükbaş ve 5 adet arıcılık projesinde 305 arılı kovan alınmıştır” denildi.