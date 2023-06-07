Şırnak’ın Uludere ilçesinde Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT), iki aylık takibin ardından şüphelilere düzenlediği operasyonda 350 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uludere ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, şehir merkezinden ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli İ.Y. ve Y.Ü., iki aylık fiziki takibin ardından şehir merkezinden Uludere ilçesine dönüş yolunda şahısların bulunduğu araca operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu arama köpeği ile arama yaptı. Aramanın ardından araçta 350 gram uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.