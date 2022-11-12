Şırnak’ta Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) tatbikatı yapıldı.

Şırnak’ta Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) tatbikatı yapıldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Beyazsu mesire alanında düzenlenen tatbikat 30 Personel, 3 UMKE aracı, 3 acil yardım ambulansı ve 2 lojistik aracı ile yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği maden kazası olaylarındaki reaksiyon ölçüldü, teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirildi. Maden kazasında 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaşan ihbarla harekete geçen UMKE, itfaiye, AFAD, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki canlandırıldı.

Tatbikata, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Çelik ve Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir ile sağlık çalışanları katıldı.