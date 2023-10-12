Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi’nin birlikte organize ettiği Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu başladı.

16 ve 17. yüzyılda yaşamış olan Kürt âlim, şair ve edebiyatçı Molla Ahmed el-Cezeri’nin hayatını, divanını ve kasidelerini konu alan ve 3 gün sürecek olan Uluslararası 2. Molla Ahmed el-Cezeri Sempozyumu’na yurt içi ile Irak, İran, İsveç, Almanya ve Norveç’ten 60’ı aşkın akademisyen katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazılı mesaj göndererek, sempozyumun hayırlara vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise el-Cezeri’nin sesi, avazı ve aşkının ebediyete kadar millete rehberlik etmesini, gönülleri yeniden aydınlatmasını diledi.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, sempozyumun açılışında, ilmin, medeniyetin ve güneşin topraklarının Molla Ahmed el-Cezeri gibi önemli ilim adamlarını yetiştirdiğini belirterek, burada yaşayan insanların geçmişi ile olan bağlarını en iyi şekilde devam ettirip geleceğe daha umutla bakmasını arzu ettiklerini söyledi.

Sevgiyi, muhabbeti hep ön planda tutan Molla el Cezeri’nin Cizrelilere büyük bir miras bıraktığını ifade eden Vali Atay, "Son 30-40 yıldır bu topraklarda bu sevginin, birlik beraberliğin olmaması için ellerinden gelen her türlü kötülüğü bu topraklara, bu topraklarda yaşayan insanlara maalesef terör örgütü yapmak istemişler. Bize mirasını bırakan bu kadirşinas şahsiyetin bu topraklara bırakmak istediği mirası hocalarımız en güzel şekilde anlatacaklardır. İnşallah bu sayede vatandaşlarımız, halkımız bu muhabbeti, aşkı, vatan sevgisini hayatlarında yaşarlar" dedi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir de, Cizre’nin bilim, tarih ve kültür anlamında köklü bir geçmişe sahip olduğunu, farklı kültürlerin bir arada geldiği önemli bir medeniyet merkezi olduğunu kaydetti.

Demir, "Tarih boyunca medreselerin ve ilim irfan merkezi Cizre’nin Semerkant, Kurtuba, Şam, Şiraz gibi İslam medeniyetinin önemli sütunlarından biri olmuştur. El-Cezeri mahlası ile karşılaşıp 90 tane ilim adamı yetiştiren, Cizre’de bu medeniyetin en önemli temsilcilerinden biri Molla Ahmet el Cezeri, namıdiğer Melaye Cezeridir" diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sempozyumda sunulacak tebliğlerin Molla Ahmet el-Cezeri’nin daha iyi anlaşılmasına ve onun daha fazla tanınmasına, hayra, hakka ve huzura vesile olmasını diledi.

Sinevizyon gösterisinin yapıldığı program, oturumlarla devam etti.