Şırnak’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından "Uçuyor Uçuyor Hezarfen Uçuyor" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Şırnak Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibi, Hezarfen Ahmet Çelebi’nin İstanbul Galata Kulesi’nden tahtadan kanat takar uçuşunu anlatan "Uçuyor Uçuyor Hazerfen Uçuyor" adlı çocuk oyunu sahnelendi. Oyuna, çocuklar yoğun katılım gösterdi.

Programda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak ile Gaziantep arasında kurulan gönül köprüsü ile en kısa zamanda bin öğrenciyi gezi için göndereceklerini söyledi.

Öğrencilerin Gaziantep’in tarihi yerlerinin yanı sıra hayvanat bahçesini de gezeceğini belirten Ekici, "Biz, çocukları çok seviyoruz. Kentte eğitim seviyesini artırmak için şehrin tüm aktörleri olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Akademik başarıyı artırmak bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Buradaki amacımız; yeni Cezeriler, rektörler, sanayiciler yetiştirmek. Buradan bölge ilimiz olan Gaziantep’e sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz. Bugün sizleri misafir ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Şırnak’ın bir eğitim, spor, kültür ve bilim şehri olmasını istediklerini dile getirdi. Şahin, "Şırnak’ta artık terör konuşulmasın, bilim, eğitim, spor konuşulsun gayreti var bizde buna katkı sunmak istiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Size söz veriyorum, Şehitkamil’de, Şahinbey’de Gaziantep’te ne varsa Şırnak’ta da o olacak. Gaziantep’te, Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 5’nci büyük hayvanat bahçesi var. Filler, zürafalar, timsahlar, aslanlar, kaplanlar var. Valimize söylüyorum, lojistiği sağlasınlar bu çocukların hepsini Gaziantep’e davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tiyatro gösterimi perşembe günü Cizre’de, cuma günü ise İdil’de sahne alacak.