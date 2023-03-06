Şırnak’ın Cizre ilçesinde yolcu midibüsü, tır ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yolcu midibüsü, tır ve kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre’den Köyceğiz köyüne gitmekte olan 47 PT 877 plakalı köy midibüsü, refüj arasından karşı şeride geçmeye çalışan 73 AAU 314 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara 33 E 0019 plakalı tır çarptı. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralanan Bedia Oktay (55), İsmail Olak (3), Rafia Olak (33), Gülizar Kulat (29), Sıraç Kaya (51), Halime Bilgin (44), Berivan Agac (30) ve Halide Kulat (25), ambulanslarla Cizre, İdil, Silopi ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Cizre-Nusaybin karayolu yaklaşık iki saat ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.