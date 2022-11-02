Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silopi ilçesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütünün YPS yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y. adli kontrol şartıyla yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılırken, A.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak’ta PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün YPS yapılanması içerisinde faaliyet göstermekten gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

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