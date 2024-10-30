Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.