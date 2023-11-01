Şırnak’ın Cizre ilçesinde okullarda istihdam edilen temizlik personellerine temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.

İŞKUR İlçe Müdürlüğü Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde okullar ve kurumlarda görev yapan temizlik personellerine yönelik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerinde okul ve kurumlarda istihdam edilen personele, İş Güvenliği Uzmanı tarafından temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimde; ortam düzeni, temizliği, tehlikeler ve riskler başlığında konular anlatıldı.