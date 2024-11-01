Şırnak’ın Cizre ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından bitkin halde bulunan atmacanın tedavisi Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından tamamlandı.

Cizre ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan atmaca, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Şırnak DKMP Müdürü Orhan Kalay, “Beslenme ve bakımı yapılan atmacayı Güçlükonak’ta doğal evine uğurladık. Duyarlı vatandaşlarımız tarafından bulunan yaralı veya bitkin halde olan dostlarımızı bize bildirmelerini kendilerinden önemle rica ediyoruz. Atmaca kuşumuz gibi tedavi altına alınan dostlarımızı doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz” dedi.