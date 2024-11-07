Şırnak’ın Cizre ilçesinde kardeşine ait 2 milyon liralık arsayı satmaya çalışan şahıs, tapu müdürü ve görevli memurun dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Kasım’da bir emlakçı ile Cizre İlçe Tapu Müdürlüğüne giden bir şahıs, kardeşine ait olan 2 milyon lira değerindeki arsayı satmak istedi. Tapu personeli ve tapu müdürü, şahıstan şüphelenip kimlik doğrulama sitemi ile yaptıkları kimlik kontrolünde kimliği kullanan kişinin arazi sahibi olmadığını, onun ağabeyi olduğunu belirledi. Şüphelinin İlçe Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan’ın sorularına çelişkili cevap vermesi üzerine Hükümet Konağı’nda görev yapan polislere haber verildi. İlçe Tapu Müdürlüğü’ne gelen polisler, şüpheliyi ve beraberindeki emlakçıyı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

Yaşananları anlatan Cizre İlçe Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan, ’’Bir kişinin kendilerine arsa satışı için müracaatta bulunduğu ve işlemler yapılırken kişiye ait kimliğe KEC cihazı, yani Kimlik Doğrulama Sistemi’nin uyarı verdiği bilgisi personel tarafından benimle paylaşıldı. Ben de KEC cihazı ile kimlik taraması yaparken aynı uyarıyı görünce önce işlemi iptal ettim, ardından olayı çözmek adına dublör olarak kullanılan kişiye bazı sorular yönelttim. Ancak kişinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine şüpheli kişi ve beraberindeki emlakçıyı polise teslim ettik’’ dedi.

’’Özverili ve ciddi bir çalışma içerisindeyiz"

Tapu müdürlüklerinin kalabalık ve günlük işlem hacminin de çok fazla olduğuna dikkati çeken Kutlucan, tapuların yasalar ile devlet güvencesi altında tutulduğunu, bu nedenle sorumluluklarının çok büyük olduğunu kaydetti. Kutlucan, yoğunluğa rağmen mutlu olduklarını da dile getirerek, "Halkımız tarafından da ’tapu gibi sağlam’ sözü artık bir deyim olarak dilimize yerleşmiş. Gerçekten biz de bu söze uygun olarak çok özverili ve ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar; bizler elimizden geldiğince onların gayrimenkullerini, haklarını, alacaklarını korumaya gayret ediyoruz. Yaşamda maalesef bu tür şeyler oluyor. En çok da bu sahtekâr ve dolandırıcılar tapu müdürlüklerini zorluyor’’ diye konuştu.

Cizre’de sahte kimlikli dublör kullanarak tapu dairesinde başkasına ait 2 milyonluk taşınmazın satışını önleyen Tapu Müdürü Kayhan Ümit Kutlucan ve personelini tebrik eden Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Tapu Müdürü Kutlucan ve personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.