Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı içerisinde "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında 35 okulda 3 bin 630 öğrenciye eğitim verdi.

2024 yılı boyunca gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, 35 okulda toplam 3 bin 630 öğrenciye su verimliliği ve su kaynaklarının korunması hakkında bilinçlendirici seminerler verildi.

Eğitimlerde, suyun önemi, doğru su kullanımı ve su tasarrufu sağlama yöntemleri gibi kritik konulara değinildi. Bu sayede öğrencilere, hem bireysel hem de toplumsal olarak suyun korunması gerektiği aşılanarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanması amaçlandı.

2025 yılı için ise hedef daha büyük. Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında daha fazla öğrenciye ulaşarak, suyun kıymetini anlatmaya devam etmeyi planlıyor. Bu yılki eğitim programları, farklı okullarda ve daha geniş bir öğrenci kitlesiyle gerçekleştirilecek. Suyun verimli kullanımı ve korunması konusunda genç nesillere vereceği eğitimlerle, su kaynaklarının korunması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.