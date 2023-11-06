Şırnak’ta Valilik himayesinde, Şırnak Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" çerçevesinde öğrenciler sinema ile buluşturulmaya devam ediyor.

Proje çerçevesinde daha önce sinemaya gitmeyen öğrencilerin il genelinde tespit edilerek onları farklı sosyal aktivite ile buluşturulması hedeflenen çalışmada, öğrenciler kent merkezindeki sinema salonunda bir araya geldi.

Öğrenciler, yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun yaptığı fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan öğretmenin Trabzon’a tayinin çıkmasını konu alan "Öğretmen" filmini izledi.

2 haftada bin 500 öğrencinin izlediği filmde, bir ay içerisinde 5 bin öğrenci sinema ile buluşturuldu. 5 bin öğrencinin sinema ile buluşması 1 aylık sürede gerçekleşecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (AR-GE) biriminde görevli öğretmen Duygu Demircan, Valilik himayesinde yürütülen projede öğrencilerin eğitim dışında sosyal ve sportif faaliyetlere de dahil etmelerini amaçladıklarını bu kapsamda 5 bin öğrenciyi ilk defa sinema ile buluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin sinema ile bulaşmalarından dolayı öğrencilerden güzel geri dönüşler ve memnuniyetler aldıklarını aktaran Demircan, "Öğrencilerimizi mutlu görmek bizim için gurur kaynağı oldu. Filim çıkışında mutluluklarına şahit olmak güzel bir duygu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sinema etkinliğimiz 2 haftadır devam ediyor bugüne kadar 1500 öğrencimiz sinema ile buluştu bir ay içerisinde 5 bin öğrencimiz sinema ile buluşacak" diye konuştu.

Öğrencilerden Şevin Balkan ilk kez sinemayı izlemenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Oyuncu kadrosunu beğendiğini dile getiren Balkan, "Filmi çok beğendim. Benim için iyi bir deneyim oldu. Daha önce sinemada film izlememiştim. Etkinliğe gelmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Nisa Bilir ise filmi çok komik ve eğlenceli bulduğunu ilk kez geldiği sinemada heyecanlandığını kaydetti.

Sinema seansına Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.