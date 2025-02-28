Sibirya soğuklarının hakim olduğu Şırnak’ta şelale ve dağlık alanlar buz kesti.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kış çetin geçiyor. Van-Hakkari ve Şırnak üçgenindeki Beytüşşebap’ta Sibirya soğukları hakim. Yüksek bölgelerde kar yağışı etkili olurken alçak kesimlerde ise şelale ve dağlık alanlar dondu. Gece havanın eksi 20’lere kadar düştüğü ilçede şelaleler dondu. Hamdin Şelalesi’nde ise 4 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Bölgeyi gezen Serdar Gökçe, ’’Güneş var ama hava çok soğuk. Gece hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşüyor. Her yer buz kesti, şelaleler dondu’’ dedi.