Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2 Şubat 2022 yılında şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan adına yaptırılan okul, şehidin ailesinin de katıldığı törenle açıldı.

Cizre ilçesinde 2 Şubat 2022 yılında hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan’ın adı ilkokula verildi. Okulun açılışına şehidin anne ve babası da katıldı. Şehidin doğum gününde açılışı yapılan okulu gezen anne ve babası, öğrencilere hediyeler verdi.

Açılışta konuşan Vali Cevdet Atay, "En büyük hak sahibi olan şehidin anne ve babasından Allah razı olsun" dedi. Okulda eğitim görecek öğrencilerin vatanlarına ve milletlerine bağlı birer evlat olarak yetişmesi dileğinde bulunan Vali Atay, "Bu vesileyle şehidimizin mekânı cennet, ruhu şad olsun. Okulun yapımında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

Şehidin babası Hilmi Tarcan, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışa Vali Cevdet Atay, mülki idare amirleri, şehidin ailesi ve öğrenci velileri katıldı.