Şırnak’ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Beytüşşebap’ta bir rehabilitasyon merkezinde müdür olan şüphelinin aracında 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri tarafından Beytüşşebap ilçesinden Uludere ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. JASAT, uyuşturucu maddenin kim tarafından ve hangi araç ile geleceğinin tespiti için 1 ay boyunca şüpheli şahıs profilleri oluşturarak fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, Beytüşşebap ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde müdür olan H.A.’nın Uludere’ye girdiği sırada durdurdu. Müdürün aracında hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 200 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıs, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.