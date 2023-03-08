İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başaran köyünde yapılan etkinlik 2 saat sürdü. Burada sporcular rafting parkurunda kürek çekip doyasıya eğlendi. Kulüp Yöneticisi Yılmaz Gükçe, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu anlamlı günde rafting etkinliği düzenleyip bütün dünya kadınlarına armağan ediyoruz" dedi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenledi. Kar sularından beslenen Habur Çayı’nda 7 kilometrelik parkurda rafting yapıp anlamlı rafting etkinliğini 8 Mart’ta bütün kadınlara armağan etti.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel rafting yapan sporcular, akıntıya karşı kürekleri kadınlar için çekti.

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