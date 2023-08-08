Şırnak İl Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Müftülük personeli tarafından seminer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli kurumlar arasındaki iş birliği çerçevesinde yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP-2023 ’Hayallerin Engeli Olmaz" projesi bilgilendirme faaliyeti kapsamında Toplum Destekli Polislik (TDP) tanıtımı, genel güvenlik önlemleri, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı hakkında sunumlar ile seminer verildi.