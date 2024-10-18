Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Yarının Parlayan Yıldızları Projesi kapsamında 200 öğrenciye sürpriz yaparak uçurtma şenliği düzenledi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Yarının Parlayan Yıldızları Projesi kapsamında ’gökyüzünü hep beraber şenlendirelim’ sloganı ile birlikte 200 öğrenciye sürpriz yaparak uçurtma şenliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklar ile tek tek ilgilenerek, uçurtma yapmalarına yardımcı oldu. Düzenlenen şenlikte palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve kurulan parkurda etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yarının Parlayan Yıldızları Projesi ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan başkomiser Aslıhan Yılmaz, suça karışmış, suça karışmaya eğilimi olan, toplumsal dışlanmaya maruz kalmış olan, ya da sosyal kültürel ekonomik düzeyi yetersiz olan çocuklar ile hep beraber onları topluma kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Yılmaz, “Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, bu yıl Şırnak’ta Yarının Parlayan Yıldızları Programını faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Bugün de burada bu programın bir faaliyeti olan uçurtma şenliğimiz var. biz burada gökyüzünü hep beraber şenlendirelim sloganımız ile beraber okullarımızdan 200 çocuğumuzu seçtik. Burada sıcak samimi bir ortamda polislerimiz ile beraber vakit geçirmelerini amaçladık. Suça karışmış, suça karışmaya eğilimi olan, toplumsal dışlanmaya maruz kalmış olan çocuklarımızı ya da sosyal kültürel ekonomik düzeyi yetersiz olan çocuklarımız ile hep beraber onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Polis halk ilişkisini güçlendirmeyi, polis ve halk iş birliği beraber polis sevgisini aşılamak ve topluma kazandırmak, onlarda güzel bir izlenim bırakmayı amaçlıyoruz. Şırnak İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile beraber bugün burada uçurtma dışında, çocuklarımıza palyaço, yüz boyama ve parkurlar kurularak onlarla beraber güzel vakit geçirmeyi amaçladık’’ dedi.

Etkinliğe, Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Emine Akbaş, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Yılmaz İpek, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü polis ekipleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.