Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde polis, jandarma, öğretmen ve öğrenciler ’Çanakkale içinde’ türküsünü seslendirerek 18 Mart zaferini kutladı.

Beytüşşebap Kaymakamlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinesinde 18 Mart Çanakkale zaferi kutlamaları için ilçede görev yapan jandarma, polis, memurların yanı sıra, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir koro ekibiyle ilçenin farklı yerlerinde çekilen görüntülerle klip hazırlandı. Şehitlerimiz için söyle konulu "Çanakkale içinde" türküsü seslendirildi. İlçenin dört bir yanında çekilen görüntülerle anlamlı bir video hazırlandı.

Öğrencilerden Pelşin Uysal, ilçede arkadaşları, polis ve jandarma personeli ağabeyleriyle güzel bir klip çektiklerini söyledi. Ronahi Cin ise, ilk defa bir projede yer almanın sevincini yaşadığını dile getirdi.