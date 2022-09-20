Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 184 adet 7.62 mm fişek, 6 adet av tüfeği fişeği, 4 adet hafıza kartı, 2 adet flash bellek, 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.