Şırnak AFAD İl Müdürlüğü personelleri tarafından engelli çocukları olan ailelere olası bir afet anında nasıl hareket etmeleri konusunda eğitim verildi.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelleri tarafından, vatandaşlara yönelik eğitimler devam ediyor. AFAD personelleri tarafından hayatın her anında çeşitli zorluklar ile karşılaşan özel gereksinimi olan bireylerin ailelerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Özel gereksinimi olan bireylerin ailelerine yönelik verilen eğitimlerde, olası bir afet durumunda nasıl davranmaları anlatıldı. Düzenlenen eğitim programın ardından açıklamalarda bulunan AFAD Şırnak İl Müdürü Muzafer İşlek, "Afetler herhangi bir yetersizliği olmayan insanlar için zorlayıcı olduğu gibi özel gereksinimli bireyler ve aileleri için ise çok daha zor olabilmektedir. Özel gereksinimli bireyler afetler ve etkilerine karşı oldukça savunmasızdır. Özel gereksinimli bireyleri en iyi tanıyan kendi aile üyeleri olduğu için acil durumlarda çocuklarının sorumluluğunu almalarının önemli olduğu görülmektedir. Yine ailenin acil durum ve afet konusunda eğitimli olmalarının yardım etmede son derece kritik rolü olduğu bilinmektedir. Özel gereksinimli çocukların ailelerine afetlerle ilgili özel içerikli eğitimler vermek toplumun afetlerden etkilenen tüm kesimlerinin de faydasına olacaktır. Özel gereksinimli bireylerin temel ihtiyaçları bilinir ve bu yönde bir hazırlık yapılırsa meydana gelebilecek bir afette özel gereksinimli bireylerin sağlığı korunacak, hayatta kalmaları artacak ve kaos oluşturan durumların sayısının da azalması sağlanabilecektir. Bu kapsamda Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Toplumun bütün kesimlerine Afet bilinci eğitimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.