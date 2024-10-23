Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının eş zamanlı denetimleri kapsamında, okul ve yurtlarda bulunan kantin ve yemekhanelerde gıda güvenliği kontrolleri yaptı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kontrol Görevlileri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent merkezinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, bu tür kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, sağlıklı nesillerin yetişmesinin güvenli gıda ile mümkün olduğunu ifade etti.