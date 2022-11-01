Şırnak’ın Silopi ilçesi Yeniköy’e bağlı Çukurca mezrasında örnek bir davranış sergileyen köylüler, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte imece usulü okul boyadı.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Yeniköy’e bağlı Çukurca mezrasında örnek bir davranış sergileyen köylüler, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte imece usulü okul boyadı.

Silopi Çukurca İlk-Ortaokulu idaresince okulda boya ve tadilat işleri için çalışma başlatıldı. Çalışmaya katkı sunmak isteyen köylüler ve hayırseverler tarafından okulun boya masrafı karşılandı. Daha sonra okulun tatil olduğu cumartesi ve pazar günü ise öğretmen, öğrenci ve köylüler el birliği ile okulun sınıflarını boyadı. Sökülen kapılar, sıra ve masalar okul bahçesine çıkartılarak elden geçirildi. Öğrenciler, son olarak Türk bayrağı motifi çizerek fırça ile itinalı bir şekilde boyadı. Ders ziline yetiştirilen boyama işlerinin sonunda sınıflar daha temiz bir hal kazandı.

Daha önce de okulda farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Çukurca Ortaokulu müdürü Sekvan Yel, “Çalışmalarımızı öğrenci ve velilerimiz ile birlikte el birliği ile yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci velilerimiz ile birlikte hafta sonu okuldaydık. Gönüllü bir şekilde okula gelip okulumuzun içini boyadık. Öğrencilerimiz için daha ferah bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Yeniköy köy muhtarı Veysi Atilla, veliler ile birlikte okula geldiklerini ifade etti. Atilla, "Öğretmen, okul idaresi ve öğrencilerimizle sevinerek gülerek okulumuzu boyadık. Çok memnunuz” diye konuştu.

Öğrencilerden Özlem Atilla, “Okulumuzu çok sevdiğimiz için hafta sonu velilerimiz, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte okula geldik. Sıraları ve kapıları dışarıya çıkarttık. Bazı öğretmen ve arkadaşlarımız kapıları boyadılar. Diğer arkadaşlarımızda içeride duvarları boyadılar” dedi.

Öğrenci Güllü Benek ise okulun yeni halinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hafta sonu okulda öğretmenler ile birlikte boya işleri yaptıklarını söyleyen öğrenci velisi Pakize Solman, “Öğretmenlerimizden ve idareden okula yaptıkları çalışmalarından dolayı çok memnunuz” ifadelerinde bulundu.