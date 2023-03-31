Sabahın erken saatlerinde Şırnak’ta başlayan kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda, öğrenci servisi ile karşı yönden gelen araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 öğrenci, servis şoförü, servis görevlisi ve transit şoförü yaralandı.

Kaza, merkez Balveren beldesinin 2’nci kilometresinde meydana geldi. Merkez’de eğitim gören öğrencileri okullarına götürmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan öğrenci servisi, kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda karşı yönden gelen transit ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.