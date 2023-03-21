Şırnak’ta Nevruz bayramı ile Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftası düzenlenen program ile kutlandı.

Şırnak’ta Nevruz bayramı ile Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Merkez Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Şırnak Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkanvekili Ayten Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okul bahçesinde çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma yarışması gibi oyunlar oynandı. Nevruz bayramı kutlamasında protokol üyeleri ve öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.