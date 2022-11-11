Şırnak Valisi Osman Bilgin, Türk Ocakları Silopi Şubesi tarafından Silopi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde müzik sınıfı ’Bestehane’nin açılışını yaptı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Türk Ocakları Silopi Şubesi tarafından Silopi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde müzik sınıfı ’Bestehane’nin açılışını yaptı.

Vali Osman Bilgin, Türk Ocakları Silopi Şubesi tarafından okula açılan müzik sınıfı ‘Bestehane’nin açılışını gerçekleştirdi. Kurdelenin kesilmesinden sonra müzik sınıfını inceleyen Vali Bilgin, yardımlaşma duygusunun çok önemli olduğunu dile getirerek, “Tek elde hiçbir şey yok. İki elle ses çıkıyor. Ben sizi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Dünyası yazarı Cevat Varlı da, “Şırnak’ta Adem Çakmakçı başkanımızın öncülüğünde bir kütüphane açtık. Bu da ikinci faaliyetimiz Bestehane. Adem başkanımız söz verdiler. İnşallah bir dahaki dönemde bilim ve teknoloji sınıfı açmayı planlıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Müzik sınıfında öğretmenlerle sohbet eden Vali Bilgin daha sonra okuldan ayrıldı.