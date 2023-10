Şırnak Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Cumhuriyet’in 100. yılında 100 önleyici tedbir projesi çerçevesinde kentteki muhtarlar AFAD gönüllüsü oldu.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre salonunda düzenlenen programda Şırnak’ın 12 mahalle muhtarına AFAD gönüllülük sertifikası ve kimlikleri verildi. Düzenlenen programa Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini ifade eden Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz; “Ülkemizin dört bir yanında AFAD, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştiriyor. Böyle önemli bir kurumumuzda AFAD gönüllüsü olmak, vatandaşlarımıza zor zamanlarında hizmet ederek yanlarında olduğunu göstermek toplum hizmeti çalışmalarına önemli katkı sunmaktadır. Muhtarlarımızın da afetlerde vatandaşlarımızın yanlarında olabilmek için AFAD gönüllüsü olmalarını, bu yolda mücadele etmelerini önemsiyorum. Temel AFAD gönüllüsü olarak eğitimleri başarıyla tamamlayan ve destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan muhtarlarımızı ve katılımcılarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ise; “AFAD başkanlığımız tarafından AFAD gönüllülük sistemi ile ülkemizde meydana gelecek afetlerde yapılması gereken doğru davranışları bilen, afetlerin zararlarını en aza indirmek ve verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla görev yapan ekiplere destek olabilecek gönüllü sayısını artırmak için ’Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü oluyor’ projesi çerçevesinde gönüllülüğün ve afetlere hazırlıklı olma bilincinin mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılmasına önemli katkıda bulunacak bu proje ile mahalle muhtarlarımızdan eğitimlerini tamamlayanlara İçişleri Bakanlığımızca gönderilen kimlik ve sertifikalarının takdim için toplanmış bulunmaktayız. Afetler oluş zamanı belirli olmayan durumlar olduğundan sürekli hazır olunmayı gerektirmektedir. Afet anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son derece önemlidir. Türkiye’de afet sözcüğü ile akla ilk gelen deprem olmakta, ancak afet kavramı Türkiye’nin her bölgesinde farklı şekilde kendini göstermektedir. Afet olgusu kimi bölgelerde deprem, kimi bölgelerde ise kütle hareketleri, heyelan, çığ veya sel-taşkın olayları olarak gerçekleşmektedir. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibariyle başta deprem olmak üzere birçok doğa ve insan kaynaklı tehlikelere maruz kalmaktadır. Afetleri tümüyle önlemek elimizde değilse de afetlerin etkilerini ve tahribatını en aza indirmenin olanaklı olduğu kabul edilmektedir. Buda afetlere karşı alınacak diğer her türlü önlemin yanında toplumun tüm kesimlerinde afetler konusunda farkındalığın arttırılması ile mümkündür. Bu farkındalık sürekli eğitim faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılığını, bilincini, akılcı düşünme gücünü, doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü arttırmaktadır. Afetlerden korunmanın ilk ve en önemli yolu bilgili, farkındalık kazanmış ve sorumlu bireyler yetiştirmektir. Şırnak Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak, Valimiz Cevdet Atay’ın talimatları ve himayeleri doğrultusunda, sorumluluk duygusuyla ilimiz genelinde ’Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 afet önleyici tedbir al. Eğitim al tatbik et, sevenlerini mutlu et’ sloganı ile hız kesmeden ilimiz genelinde bir tatbikat ve eğitim seferberliği başlatmış bulunmaktayız” diye konuştu.