Şırnak’ta mevsimin ilk karı Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yeşilöz köy yolunu ulaşıma kapattı. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 32 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için harekete geçti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilözü köy yolu sezonun ilk kar yağışında ulaşıma kapandı. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri köy yolunu ulaşıma açmak için harekete geçti. Beytüşşebap ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 300 rakımlı köye ulaşımı sağlamak için seferber olan ekipler, yoğun kar yağışı nedeni ile zor anlar yaşadı.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu ulaşıma kapanan 32 kilometrelik köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.