Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılı mart ayında 27 bin 92 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın 2023 yılı Mart ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 27 bin 92 oldu. Mart ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 337, dış hatlarda da 1 olmak üzere toplamda 338’e ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Mart ayında toplamda 239 ton oldu.

2023 yılının ilk üç ayı olan Ocak, Şubat, Mart döneminde ise yolcu trafiği 82 bin 664, uçak trafiği, bin 341, yük trafiği ise 779 ton olarak gerçekleşti