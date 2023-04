Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşların bahar ayıyla birlikte imece usulü bağ bozma mesaisi başladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde bahar aylarında her yıl olduğu gibi bu yılda üzüm bağlarında kazma çalışmaları başladı. Kürek ve kazmalarla köylüler her gün bir vatandaşın bağını kazmaya çalışıyor. Günlerdir üzüm bağlarını kazan köylüler, her gün bir kişiye yardım ediyor. İmece usulü yapılan çalışmalar bağ bakımı bitinceye kadar devam edecek.

Günlerdir bağ kazdıklarını söyleyen Yılmaz Gükçe, "Her gün yardım ediyoruz akrabalarımıza. Bu yüzden çabuk bitiyor. Bu aylarda kazmamızın nedeni yağmur sonrası çok güzel oluyor. Havalar ısınınca bu vakitlerde kazma işlerini yapıyoruz’’ dedi.

Baharın gelişiyle beraber köylerde işlerin daha çok olduğunu belirten Faruk Temel ise, "Bu yüzden birbirimize yardım ederek bitirmeye çalışıyoruz. Yaz aylarında daha güzel verim almak için kazmak zorundayız. Üzüm bağlarımızın hepsini 10 gün içerisinde bitirmeliyiz yoksa toprak çok sertleşiyor. Zor, yorucu işi ama alışığız" ifadelerinde bulundu.