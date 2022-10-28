Şırnak Valiliğinin KÖY-DES Projesi çerçevesinde başlattığı BSK sıcak asfalt çalışmasıyla köy içi yolları onarılıyor.

Şırnak Valiliğinin KÖY-DES Projesi çerçevesinde başlattığı BSK sıcak asfalt çalışmasıyla köy içi yolları onarılıyor.

Sınır köyü olan 4 bin 300 bin nüfuslu Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyüne proje dahilinde yer yer 6 ila 10 metre genişliğinde 4250 metre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yol yapım çalışması yanında köy için menfezler yapılıp alt yapı onarımı yapıldı. Köy muhtarı Mesut Güney, "Daha önce yollarımız çamurdan, çukurdan ve tozdan geçilmiyordu köy içi asfaltlama çalışmasıyla Gülyazı’mızın çehresi değişti, hayat buldu. Bu anlamda valimiz Osman Bilgin başta olmak üzere emeği geçen bütün yönetici ve çalışan emektar arkadaşlarımıza köy halkımız için teşekkür ediyorum" dedi.